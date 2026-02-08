Lautaro Martinez entra nella storia dell'Inter segnando contro il Sassuolo e salendo al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre nel club. Con questo gol, il giocatore argentino supera Alessandro Altobelli e si avvicina a Giuseppe Meazza, portando avanti la sua carriera nerazzurra e scrivendo un nuovo capitolo nella storia del club.

171 – Migliori marcatori nella storia dell’Inter tra tutte le competizioni:284 – Giuseppe Meazza209 – Alessandro Altobelli171 – #Lautaro Martínez171 – Roberto BoninsegnaPodio.#SassuoloInter pic.twitter.comSFC57yJzfj Nel confronto tra Inter e Sassuolo al Mapei Stadium, una rete di Lautaro Martinez ha segnato una pagina memorabile per i nerazzurri, consolidando una serata storica in un campionato serrato. La marcatura ha rafforzato una prestazione dominante e ha dato all’Inter un margine decisivo nella partita e in classifica. Al minuto 51 della sfida, il capitano ha guidato l’azione con un controllo di petto estremamente preciso per poi concludere al volo, superando Arijanet Muric e fissando il punteggio provvisorio sullo 0-3. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lautaro entra nella storia dell'Inter: il gol al Sassuolo lo proietta nel podio dei marcatori nerazzurri di sempre

Lautaro Martinez segna un gol decisivo a Reggio Emilia, portando l’Inter al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre.

Alle 18, al Mapei Stadium, va in scena il grande incontro tra Sassuolo e Inter.

