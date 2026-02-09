Luciano Spalletti può sorridere: si riaccende la speranza di avere un attaccante disponibile per il derby d’Italia di sabato. Dopo settimane di dubbi, il tecnico nerazzurro ha annunciato che il giocatore sta bene e si allena con il gruppo. Ora la sfida si fa più interessante, e i tifosi sperano di vedere il loro numero 9 in campo.

Inter News 24 Inter Juventus, Luciano Spalletti per la sfida in programma sabato avrà a disposizione l’attaccante!. L’attesa sta per finire. Sabato sera lo stadio San Siro sarà il teatro di una delle sfide più sentite e cruciali della stagione: il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. In un clima di altissima tensione sportiva, le ultime notizie che filtrano dal centro sportivo della Continassa portano una ventata di ottimismo per l’ambiente bianconero. Il ritorno del “fulmine” portoghese. La novità più rilevante per la formazione ospite riguarda Francisco Conceicao. Il giovane talento portoghese, un esterno d’attacco brevilineo capace di creare superiorità numerica grazie a un dribbling fulminante e a una rapidità nello stretto fuori dal comune, sembra aver smaltito definitivamente i problemi fisici. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juventus, Spalletti recupera un giocatore per il derby d’Italia: ora sta bene

La Juventus si prepara ad affrontare il Derby d’Italia con un’assenza pesante tra le fila avversarie.

Del Piero ha parlato di Conceicao, che sta dando segni importanti in questa stagione con la Juventus.

