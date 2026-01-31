Perché il Bayern Monaco ha dato Adin Licina alla Juventus se è così forte come si dice

Adin Licina passa dalla squadra tedesca a quella italiana. Il Bayern Monaco ha deciso di lasciarlo andare, nonostante le voci positive su di lui e l’interesse di altri club europei. La Juventus ha approfittato dell’occasione e ora il giovane talento si prepara a vestire la maglia bianconera. La domanda resta: perché il Bayern ha mollato così facilmente?

Di Adin Licina si dice un gran bene e su di lui c'erano tante altre squadre europee: ma allora perché il Bayern Monaco lo ha lasciato andare a cuor leggero alla Juventus? Ecco i motivi dell'operazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bayern Munico Juventus La Juve fa la spesa in casa Bayern: dopo Kenan Yildiz, ecco Adin Licina. Affare fatto La Juventus prende un altro talento dal Bayern Monaco. Licina Juventus, i bianconeri pescano il nuovo Yildiz dal Bayern Monaco: è fatta! Tutti i dettagli del colpo per il 2007 La Juventus ha chiuso l’accordo per portare in Italia il giovane talento del Bayern Monaco, Yildiz. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bayern Munico Juventus Argomenti discussi: Clamoroso: cade l'imbattibilità del Bayern. L'Augsburg vince 2-1 a Monaco; Perché l'Inter dovrà tifare Bayern Monaco per avere Perisic: il PSV ha imposto una sola condizione; Bayern Monaco - Augsburg in Diretta Streaming | DAZN IT; Snobbato in Italia, nel Bayern esordisce coi grandi: cosa rischiamo di perderci con Della Rovere. Perchè il Bayern Monaco ha dato Adin Licina alla Juventus se è così forte come si diceDi Adin Licina si dice un gran bene e su di lui c'erano tante altre squadre europee: ma allora perché il Bayern Monaco lo ha lasciato andare a cuor leggero ... fanpage.it Bryan Zaragoza nuovo obiettivo di mercato della Roma: perché può essere il profilo giusto per GasperiniChi è Bryan Zaragoza, nuovo obiettivo di mercato della Roma per l’attacco. Esterno rapido e imprevedibile, di proprietà del Bayern Monaco ma in prestito al Celta Vigo, può portare fantasia e uno ... fanpage.it La Roma spinge per Bryan Zaragoza: è lui il prescelto per l’attacco di Gasperini Spagnolo classe 2001, lascerebbe il Celta Vigo dove è in prestito dal Bayern Monaco e si trasferirebbe nella Capitale: come riportato da Filippo Biafora la trattativa sarebbe in f x.com "Tentativo Roma per Bryan Zaragoza. Spagnolo, 24 anni, attualmente al Celta Vigo, alto 1.64, ala sinistra. Nel 2024 al Bayern Monaco 7 presenze e zero gol. All'Osasuna (2024-25) 27 presenze e un gol. Celta Vigo (2025) 19 presenze e un gol. Trattative in co - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.