2025-11-30 00:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Bayern Monaco è tornato a vincere dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal in Champions League mercoledì, portandosi in testa alla Bundesliga con otto punti di vantaggio. La squadra di Vincent Kompany, la cui imbattibilità è stata interrotta dai Gunners all’Emirates, ha lasciato tardi contro il St Pauli in difficoltà, con il ritorno di Luis Diaz e Nicolas Jackson che hanno segnato entrambi nei minuti di recupero del secondo tempo in una vittoria per 3-1. Andreas Hountondji, prestatore del Burnley, aveva regalato agli ospiti un vantaggio a sorpresa all’inizio del primo tempo prima che Raphael Guerreiro pareggiasse allo scadere del primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com