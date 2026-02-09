Intelligenza artificiale | Nessun disimpegno restate investiti

Gli investitori continuano a puntare forte sull’intelligenza artificiale, anche se i segnali sono ambigui. Le valutazioni delle azioni restano alte e i rendimenti sono concentrati su pochi grandi titoli tecnologici. Molti si chiedono se questa sia davvero una bolla o solo un momento di grande entusiasmo. Intanto, gli analisti ripetono che non bisogna disimpegnare, ma rimanere investiti, anche se il mercato sembra traballare.

IL TEMA è diventato quasi un ritornello dei mercati finanziari: Wall Street è davvero entrata in una nuova bolla? Valutazioni elevate, rendimenti concentrati su pochi grandi titoli tecnologici e investimenti record sull’intelligenza artificiale alimentano i dubbi. Ma per Indosuez Wealth Management, banca del gruppo Crédit Agricole specializzata nella gestione dei grandi patrimoni, il quadro è più complesso e non giustifica, almeno per ora, un disimpegno dall’azionario statunitense nel 2026. La view della casa di gestione è stata presentata nelle scorse settimane a Milano nel corso dell’incontro con la stampa dedicato al Global Outlook 2026, le previsioni sull’andamento dei mercati illustrate da Alexandre Drabowicz, capo investimenti globale, insieme ad Andrea Germani, responsabile delle soluzioni di investimento per l’Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

