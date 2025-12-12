Le altre di C Trapani | dietrofront Antonini nessun disimpegno

Le dichiarazioni del presidente Antonini, che aveva annunciato un possibile disimpegno e il trasferimento delle società Trapani Calcio e Trapani Shark nelle mani del sindaco, avevano suscitato grande clamore. Tuttavia, nelle ultime ore si è verificato un dietrofront, smentendo le intenzioni di allontanarsi dalle società sportive della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Avevano fatto molto rumore le parole del presidente Antonini che nei giorni scorsi aveva fatto chiaramente intendere di essere pronto al suo disimpegno consegnando nelle mani del sindaco il Trapani Calcio e la Trapani Shark, società quest'ultima che milita nella massima serie di basket. Oggi il clamoroso dietrofront e un lungo comunicato attraverso il quale il massimo dirigente dei siciliani ha espresso la volontà di proseguire versando, in primis, i soldi necessari per saldare le spettanze dovute entro la scadenza federale del 16 dicembre. " La Trapani Shark e la FC Trapani 1905 – si legge nella nota – comunicano che il Presidente Antonini ha, in queste ore, versato quasi 1 milione di Euro nelle casse dei due club, fondi necessari alla copertura dei saldi per i pagamenti richiesti per la scadenza del 16 Dicembre 2025.