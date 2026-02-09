Insegnante morto nell’ospedale di Castelvetrano dopo due interventi chirurgici 12 medici a processo

Questa mattina si sono svolte le prime udienze del processo che riguarda la morte di Francesco Carbonello, l’insegnante deceduto nel 2019 nell’ospedale di Castelvetrano. Sul banco degli imputati ci sono 12 medici, accusati di responsabilità in una vicenda che ha sollevato molte polemiche. La vicenda si trascina da anni e ancora non si vede una svolta concreta.

Il processo sulla morte dell'insegnante Francesco Carbonello, deceduto nel 2019 all'ospedale di Castelvetrano, procede seppur lentamente. Dodici medici sono imputati per omicidio colposo in concorso. Avviate le prime testimonianze dei familiari davanti al Tribunale di Marsala.

