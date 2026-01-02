Crans-Montana e gli ustionati trasportati all' ospedale Niguarda Dall' accoglienza agli interventi chirurgici ai posti letto attivati | parlano i medici

A Crans-Montana, tre ragazzi sono stati trasportati all'ospedale Niguarda di Milano a seguito di un incidente. I medici riferiscono che due di loro sono già stati sottoposti a interventi chirurgici, mentre altri quattro feriti sono in arrivo dalla Svizzera. Dall’accoglienza alle cure, il personale sanitario si sta attivando per garantire la gestione e il coordinamento delle operazioni.

Due dei tre ragazzi ricoverati ieri sera sono stati già sottoposti a interventi chirurgici. In arrivo altri quattro feriti dalla Svizzera. I vertici sanitari della struttura spiegano l'organizzazione dell'accoglienza, il percorso assistenziale e l'attività chirurgica avviata per i giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana.

