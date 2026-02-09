Insegnante morto nell'ospedale di Castelvetrano dopo due interventi chirurgici 12 medici a processo

Questa mattina si è aperto il processo sulla morte di Francesco Carbonello, l’insegnante deceduto nel 2019 all’ospedale di Castelvetrano. Dopo due interventi chirurgici, le cause della sua morte sono ancora oggetto di indagine. Sul banco degli imputati ci sono dodici medici, chiamati a rispondere di eventuali responsabilità. Il procedimento procede a passo lento, con le parti che attendono di chiarire le responsabilità di quello che, secondo molti, è stato un tragico errore medico.

Il processo sulla morte dell'insegnante Francesco Carbonello, deceduto nel 2019 all'ospedale di Castelvetrano, procede seppur lentamente. Dodici medici sono imputati per omicidio colposo in concorso. Avviate le prime testimonianze dei familiari davanti al Tribunale di Marsala.

