Infortunio Scamacca nuovo stop per la punta | salta Bologna Atalanta! L’entità del problema

L'infortunio di Scamacca prosegue a influenzare la sua disponibilità: il calciatore sarà assente nelle prossime partite, tra cui quella contro Bologna e Atalanta. La società ha comunicato l’entità del problema, e il tecnico Palladino sta valutando il sostituto più adatto. La situazione richiede attenzione, poiché il recupero potrebbe richiedere tempo e influire sulle strategie di squadra.

Infortunio Scamacca, nuovo stop per la punta: salta Bologna Atalanta! Svelata l'entità del problema: Palladino ha pronto il sostituto Pessime notizie scuotono il pre-partita dell'Atalanta. A poche ore dal fischio d'inizio del delicato match valido per la 19ª giornata di Serie A contro il Bologna, il tecnico Raffaele Palladino deve rinunciare al suo terminale offensivo.

Atalanta, ancora guai per Palladino: infortunio anche per Scamacca! - L'Atalanta sta vincendo contro la Roma ma i problemi per Palladino non finiscono: dopo Kolasinac e Scalvini anche Scamacca è uscito da campo per infortunio: al suo posto dentro Krstovic. fantacalcio.it

Scamacca, effetto Palladino: 5 gol e 1 assist in 7 partite - E pensare che, sino a due ore prima di affrontare il Cagliari, aveva 38 di febbre e non avrebbe dovuto giocare. msn.com

Gianluca Scamacca è letteralmente on fire! Dal suo rientro dall'infortunio il centravanti dell'Atalanta ha disintegrato la concorrenza di Krstovic a suon di gol e prestazioni Avete creduto in lui - facebook.com facebook

