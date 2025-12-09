Infortunio Leao | Allegri e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo
Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e per tutti i tifosi del Milan. Leao, infortunatosi contro il Torino, non ha nulla di grave. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, condizioni di Rafael Leao: le ultime novità sull’infortunio e i tempi di recupero
Milan, infortunio Leao: torna contro il Napoli? Ecco cosa filtra da Milanello
Milan, Nkunku titolare? Infortunio Leao: novità importante. Il retroscena su Gimenez
#Milan, oggi esami per #Leao dopo l’#infortunio: le sensazioni per la Supercoppa Italiana - facebook.com Vai su Facebook
@acmilan, attesi nel primo pomeriggio gli esami strumentali di Rafael Leao per capire l'entità dell'infortunio Vai su X
Milan, l'infortunio di Leao apre l'emergenza in attacco: i tempi di recupero. Il Boca su Gimenez, spunta Castro - Rafa Leao fermato da un nuovo problema muscolare: ecco quando potrà tornare in campo. Secondo sport.virgilio.it
