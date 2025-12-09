Infortunio Leao | Allegri e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e per tutti i tifosi del Milan. Leao, infortunatosi contro il Torino, non ha nulla di grave. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortunio leao allegri milanMilan, l'infortunio di Leao apre l'emergenza in attacco: i tempi di recupero. Il Boca su Gimenez, spunta Castro - Rafa Leao fermato da un nuovo problema muscolare: ecco quando potrà tornare in campo. Secondo sport.virgilio.it