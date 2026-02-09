Infortunio Gila la Juventus-Lazio perde anche lui dopo Basic | doppia tegola per i biancocelesti

La serata all’Allianz Stadium si è complicata subito dopo il primo tempo. La Lazio ha perso Gila, che si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo. La squadra biancoceleste aveva appena preso un doppio vantaggio, ma ora si trova a dover fare i conti anche con l’assenza del suo giocatore. È un’altra tegola in una serata già segnata da problemi fisici.

Una serata inizialmente promettente, contrassegnata da un doppio vantaggio maturato all'Allianz Stadium, si è trasformata in un bollettino di infortuni per la Lazio. Nonostante la vittoria per 0-2 sulla Juventus, la gestione della rosa resta influenzata da tre stop muscolari che potrebbero incidere sulle rotazioni nelle settimane a venire. La prima defezione è arrivata dal centrocampo: Toma Basic, pilastro della mediana, ha alzato bandiera bianca all'intervallo per un problema fisico, lasciando spazio a Fisayo Dele-Bashiru. Nella fase successiva della partita, la retroguardia è stata colpita da un nuovo intoppo: Mario Gila ha accusato un fastidio al flessore destro, aprendo la strada al rientro di Alessio Romagnoli.

