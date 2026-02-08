Infortunio Gila dopo Basic si ferma anche lui in Juve Lazio | doppia tegola per i biancocelesti!

La Lazio perde anche Gila, che si ferma dopo Basic. La serata all’Allianz Stadium si trasforma in un incubo con due infortuni pesanti. I biancocelesti devono affrontare un’altra mazzata dopo le assenze già accumulate, mentre i tifosi si chiedono quanto durerà questa fase difficile.

Durante Bologna-Milan, nel corso del primo tempo, Bartesaghi si è fermato a causa di un infortunio.

Lazio, infortuni anche per Gila e ProvstgaardIl tutto nel secondo tempo di Juventus-Lazio: Gila ha accusato un infortunio al flessore destro, ha chiesto il cambio che è stato subito effettuato con Romagnoli, a sua volta non al meglio. Dopo il ... fantacalcio.it

Juventus-Lazio, infortuni per Basic, Gila e Conceicao: ecco cosa è successoSerata di infortuni tra Juventus e Lazio. I biancocelesti, che in questa stagione hanno perso diversi giocatori tra squalifiche e stop fisici, si sono ritrovati nella fredda notte di Torino ... ilmessaggero.it

Formazioni ufficiali Lazio-Genoa Sarri scioglie le riserve, infortunio per Zaccagni risentimento muscolare nella rifinitura. Out Romagnoli per esigenze di mercato. Confermato in porta Provedel ai suoi lati Marusic e Pellegrini, i centrali saranno Gila e Provstgaar facebook