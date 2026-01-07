Lazio-Fiorentina 2-2 | Pedro pareggia al 95esimo ed evita la sconfitta Sarri perde Basic per infortunio

La Lazio e la Fiorentina si sono affrontate in un match combattuto, terminato con un pareggio 2-2. Pedro ha siglato il gol del pareggio al 95°, evitando la sconfitta per i biancocelesti. La partita è stata caratterizzata da un finale acceso e da un infortunio di Basic, che ha inciso sulla dinamica della squadra di Sarri.

La Lazio pareggia per due a due contro la Fiorentina al termine di una partita pirotecnica che si accende nel finale. La squadra di Sarri in piena emergenza senza giocatori in Coppa d'Africa, infortunati (Basic out al 30esimo) e squalifiche va avanti grazie a una magia di Cataldi ma poi subisce. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Lazio-Fiorentina 2-2: Pedro pareggia al 95esimo ed evita la sconfitta, Sarri perde Basic per infortunio Leggi anche: Udinese-Lazio 1-1: Vecino illude Sarri, Davis pareggia al 95esimo Leggi anche: Atalanta-Lazio 0-0: Sarri resiste contro Juric ma perde Cancellieri per infortunio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Primavera 1 | Lazio-Fiorentina 2-2, il tabellino; Lazio-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Primavera 1 | Lazio-Fiorentina 2-2: non basta doppio Sulejmani, è rimonta Viola; Lazio-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle dei biancocelesti: Guendouzi chiude senza lampi (5,5), Isaksen pasticcione (5), gioiello Cataldi (6,5) - A Cataldi (52') rispondono Gosens (56') e Gudmundsson su rigore (89'), pari dal dischetto di Pedro nel recupero. leggo.it

Lazio-Fiorentina 2-2: video, gol e highlights - Tante occasioni per la Lazio già nel primo tempo, ma il vantaggio arriva solo al 52' con Cataldi che triangola e batte De Gea. sport.sky.it

Lazio e Fiorentina impattano all’Olimpico tra rigori e polemiche: Pedro fissa il 2-2 dal dischetto - La Lazio domina e spreca, la Fiorentina risponde colpo su colpo: all’Olimpico finisce 2- fanpage.it

#Lazio 2-2 #Fiorentina : Pedro penalty! #LazioFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.