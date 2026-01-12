Infortuni sul lavoro nel Lazio aumentano le denunce ma calano i decessi

Nel Lazio, nei primi undici mesi del 2025, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail hanno raggiunto quota 385, evidenziando un incremento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, i decessi legati a incidenti lavorativi sono diminuiti, suggerendo un miglioramento nelle condizioni e nella prevenzione degli infortuni. Questi dati riflettono una tendenza in evoluzione nel panorama della sicurezza sul lavoro nella regione.

Roma, 12 gennaio 2026 – Nei primi undici mesi del 2025 le denunce di infortunio in occasione di lavoro presentate all’Inail, al netto degli studenti, sono state 385.435, in lieve aumento (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato che, letto nel lungo periodo, conferma però una tendenza complessiva alla riduzione: rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia, le denunce sono diminuite del 9,7%, mentre l’incidenza sugli occupati è scesa del 13,7%, passando da 1.848 a 1.594 casi ogni 100mila lavoratori. I dati nel Lazio. Dentro questo quadro nazionale, il Lazio emerge come uno dei casi più rilevanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

