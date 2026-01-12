Infortuni sul lavoro nel Lazio aumentano le denunce ma calano i decessi

Nel Lazio, nei primi undici mesi del 2025, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail hanno raggiunto quota 385, evidenziando un incremento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, i decessi legati a incidenti lavorativi sono diminuiti, suggerendo un miglioramento nelle condizioni e nella prevenzione degli infortuni. Questi dati riflettono una tendenza in evoluzione nel panorama della sicurezza sul lavoro nella regione.

Roma, 12 gennaio 2026 – Nei primi undici mesi del 2025 le denunce di infortunio in occasione di lavoro presentate all’Inail, al netto degli studenti, sono state 385.435, in lieve aumento (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato che, letto nel lungo periodo, conferma però una tendenza complessiva alla riduzione: rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia, le denunce sono diminuite del 9,7%, mentre l’incidenza sugli occupati è scesa del 13,7%, passando da 1.848 a 1.594 casi ogni 100mila lavoratori. I dati nel Lazio. Dentro questo quadro nazionale, il Lazio emerge come uno dei casi più rilevanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Infortuni sul lavoro: calano i casi mortali ma aumentano i rischi per giovani, senior e stranieri | VIDEO Leggi anche: Infortuni sul lavoro. La piaga continua: su decessi e incidenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sicurezza sul lavoro: In aumento gli infortuni nelle campagne; Infortuni in crescita nelle campagne. INAIL * INFORTUNI LAVORO: «385.435 LE DENUNCE PRESENTATE NEI PRIMI 11 MESI DEL 2025, IN TRENTINO 6.483 / ALTO ADIGE 13.901» - Il confronto con i primi 11 mesi del 2024 evidenzia per la modalità in occasione di ... agenziagiornalisticaopinione.it

