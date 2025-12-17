Infortuni sul lavoro | calano i casi mortali ma aumentano i rischi per giovani senior e stranieri | VIDEO

Il report sull’andamento degli infortuni sul lavoro nella provincia di Venezia del 2024 evidenzia un quadro complesso: mentre i casi mortali diminuiscono, aumentano i rischi per giovani, anziani e stranieri. Un’analisi approfondita che mette in luce le sfide ancora presenti nel mondo del lavoro e la necessità di interventi mirati per garantire maggiore sicurezza a tutte le categorie di lavoratori.

Un quadro in chiaroscuro emerge dal report "Analisi degli infortuni sul lavoro nella provincia di Venezia, confronto regionale e nazionale", realizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia su dati Inail relativi al 2024 e presentato questa mattina, mercoledì 17 dicembre, nella sede. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

