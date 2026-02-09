Infortuni Milan per Saelemaekers ulteriori esami | ecco il responso

Il centrocampista del Milan Saelemaekers è sotto osservazione dopo un infortunio e dovrà fare altri esami per capire l’entità del problema. La società aspetta notizie ufficiali, mentre il tecnico Allegri spera di recuperare anche Pulisic per la sfida contro il Pisa. Intanto, i tifosi restano in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori.

Pisa-Milan, il Diavolo tornerà in campo questo venerdì, ma restano ancora dubbi di formazione, specialmente in attacco. Contro il Bologna non hanno giocato Pulisic e Leao, non al meglio, così come Saelemaekers. Allegri potrebbe puntare ancora su Nkunku contro i toscani? Ecco le ultime novità da Milanello. LEGGI ANCHE: Milan, Modric: non solo classe e qualità. C'è un dato che sorprende davvero>>> Come riportato da Tuttomercatoweb nella giornata di oggi Alexis Saelemaekers si è sottoposto a nuovi controlli per verificare l'andamento del suo recupero dall'infortunio muscolare all'adduttore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pulisic sta meglio, ma per Saelemaekers sono ancora in corso controlli.

Maximiliano Allegri sta seguendo da vicino gli infortuni in casa Milan.

