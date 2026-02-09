Infortuni Milan controlli per Saelemaekers | ecco come sono andati

Maximiliano Allegri sta seguendo da vicino gli infortuni in casa Milan. Questa volta, il centrocampista Saelemaekers si è sottoposto a controlli dopo un problema fisico. I risultati non sono ancora ufficiali, ma il tecnico spera di poter contare su di lui già nel prossimo match contro il Pisa. Nel frattempo, si lavora anche su Pulisic, con l’obiettivo di recuperarlo il prima possibile.

Pisa-Milan, il Diavolo tornerà in campo questo venerdì, ma restano ancora dubbi di formazione, specialmente in attacco. Contro il Bologna non hanno giocato Pulisic e Leao, non al meglio, così come Saelemaekers. Allegri potrebbe puntare ancora su Nkunku contro i toscani? Ecco le ultime novità da Milanello. LEGGI ANCHE: Milan, Modric: non solo classe e qualità. C'è un dato che sorprende davvero>>> Come riportato da Tuttomercatoweb nella giornata di oggi Alexis Saelemaekers si è sottoposto a nuovi controlli per verificare l'andamento del suo recupero dall'infortunio muscolare all'adduttore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pulisic sta meglio, ma per Saelemaekers sono ancora in corso controlli.

Il Milan si presenta a Bologna con diversi problemi di formazione.

