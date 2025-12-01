Atalanta il tridente ritrovato | Palladino riaccende Lookman Scamacca e De Ketelaere

Tre partite sono bastate a Raffaele Palladino per rimettere ordine là dove l’Atalanta aveva smarrito luce, coraggio e soprattutto gol. Il nuovo allenatore nerazzurro non ha toccato soltanto la tattica: ha toccato le corde, ha riavvolto caratteri e insicurezze, restituendo energia a un tridente che sembrava finito ai margini della memoria. Lookman, Scamacca e De Ketelaere sono tornati a guardarsi negli occhi come facevano ai tempi dell’esplosione del progetto Gasperini. E questa rinascita non nasce per caso, ma da un lavoro profondo, che ha rimesso ordine nello spogliatoio e ha rimesso il pallone esattamente dove serviva: nei piedi dei giocatori più talentuosi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Atalanta, il tridente ritrovato: Palladino riaccende Lookman, Scamacca e De Ketelaere

