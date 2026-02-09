Indonesia’s Prabowo invited to US for Trump Board of Peace meeting eyes trade deal signing

L’Indonesia ha annunciato che il presidente Prabowo Subianto parteciperà a un incontro negli Stati Uniti il 19 febbraio. L’appuntamento, promosso dall’amministrazione Trump, si concentra su questioni di pace e opportunità di firma di un accordo commerciale tra i due paesi. Prabowo volerà a Washington con l’obiettivo di rafforzare i legami economici e politici con gli Stati Uniti.

JAKARTA, Feb 9 (Reuters) - Indonesian President Prabowo Subianto has been invited to the United States on February 19 to attend a meeting about President Donald Trump's Board of Peace, an official said on Monday. L'Indonesia spera anche di firmare un accordo commerciale con Trump durante il viaggio, ha detto il portavoce presidenziale Prasetyo Hadi

