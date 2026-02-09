La FIGC ha aperto un’indagine che riguarda due allenatori di calcio. I due sono stati subito squalificati con effetto immediato, lasciando il loro futuro incerto. La decisione arriva in un momento di grande attesa, mentre il club coinvolto potrebbe rischiare una penalizzazione. La situazione si sbloccherà nei prossimi giorni, quando si aspetta una comunicazione ufficiale.

Penalizzazione per il club? Ecco cosa rischia L’ indagine della FIGC è entrata nella fase calda, tanto che una decisione è attesa a stretto giro di posa. O meglio, l’eventuale richiesta di deferimento per i due allenatori, nel caso costretti a presentarsi in udienza davanti al Tribunale federale. Indagine FIGC e squalifica immediata per i due allenatori: cosa succede (AnsaFoto) – Calciomercato.it Rischio squalifica per Angelo Gregucci e Salvatore Foti, ufficialmente tecnico e vice della Sampdoria. Ma per gli inquirenti è in realtà il secondo, assistente di Mourinho alla Roma, a svolgere le funzioni vere e proprie di allenatore pur essendo sprovvisto del patentino UEFA Pro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Indagine FIGC e squalifica con effetto imediato per i due allenatori: cosa succede

Sampdoria, indagine Figc su Gregucci e Foti: atteso il deferimento. Entra nel vivo l'indagine della Procura Figc che coinvolge Angelo Gregucci e Lillo Foti in merito ai ruoli e alle mansioni ricoperte all'interno.

Sampdoria, caso Gregucci-Foti: entra nel vivo l'indagine della Procura Figc. Sampdoria, arrivano degli aggiornamenti sul caso Gregucci-Foti. La Sampdoria è coinvolta in una vicenda legata alla Procura della FIGC, che ha aperto un'indagine.

