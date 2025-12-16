Il presidente Zappi rischia di decadere per l’indagine della Procura FIGC | cosa può accadere all'AIA

Il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, si trova al centro di un’indagine della Procura FIGC che potrebbe portare alla sua decadenza. Il deferimento riguarda presunte pressioni esercitate sui vertici arbitrali, sollevando incertezza sul futuro della guida dell’associazione e sulle conseguenze per il mondo del calcio italiano.

