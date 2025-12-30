Giorgio Calcagnini nella Cabina di Regia del ministero dell’Economia

Giorgio Calcagnini, rettore dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, è stato nominato membro della Cabina di regia del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questa incarico riguarda il coordinamento dello sviluppo strategico del mercato dei capitali, un ruolo di rilevo nel panorama economico italiano. La sua partecipazione testimonia l’importanza di un dialogo tra accademia e istituzioni per favorire politiche di crescita e innovazione.

Nomina di rilievo per Giorgio Calcagnini, rettore dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, selezionato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per entrare a far parte della Cabina di regia incaricata di coordinare lo sviluppo strategico del mercato dei capitali. Calcagnini è stato individuato tramite avviso pubblico tra 31 esperti chiamati a supportare la struttura tecnica del MEF, in un organismo con funzioni di indirizzo e coordinamento su uno dei principali assi di crescita del sistema economico nazionale. Professore ordinario di Economia Politica, Calcagnini vanta una consolidata esperienza accademica e istituzionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Forza Italia, l’irpinia Colucci nella cabina di regia di Cirielli Leggi anche: Forza Italia Campania, Michela Colucci nella cabina di regia di Cirielli come responsabile organizzativa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giorgio Calcagnini nominato esperto nella Cabina di regia del Ministero dell’Economia; Urbino, dal Rettorato alla Cabina di regia: Calcagnini è tra gli esperti del Mef; Giorgio Calcagnini (rettore Università di Urbino) selezionato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; Il rettore Calcagnini tra gli esperti economici scelti dal MEF per la Cabina di regia sul mercato dei capitali. Rettore di Urbino tra gli esperti per la Cabina di regia del ministero dell'Economia - Nomina prestigiosa per il rettore dell'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, Giorgio Calcagnini, selezionato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un avvisto pubblico tra 31 esperti per ... ansa.it

Urbino, dal rettorato alla cabina di regia: Calcagnini è tra gli esperti del Mef - Dal rettorato di via Saffi agli uffici romani di via XX settembre. msn.com

Rossini TV. . GIORGIO CALCAGNINI NOMINATO NEL SUPER TEAM DI ESPERTI AL SERVIZIO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.