Il Comune rafforza l’inclusione | nuovo regolamento per alunni con disabilità e adesione alla rete Spis
ANCONA - Disabilità dei giovani in ambito scolastico e servizi di Pronto Intervento Sociale (PIS): sono due gli atti approvati quest’oggi dalla Giunta su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali e Sanità, Manuela Caucci. Il primo riguarda la modifica del regolamento che da tempo disciplina. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
