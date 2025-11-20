Inclusione scolastica | aumentano gli studenti con disabilità ma diminuiscono i supporti
Nel 202324 gli studenti con disabilità sono 359mila, secondo il rapporto Istat diffuso il 18 marzo 2025. In un anno sono aumentati di 21mila, in cinque di oltre il 26%. La crescita non trova un sistema capace di accompagnarla: lo mostra il report «Il diritto all’inclusione per gli studenti con disabilità, una sfida ancora aperta», pubblicato da Openpolis – Con i Bambini il 18 novembre 2025. Un alunno su cinque non è autonomo nelle attività essenziali e questi studenti trascorrono 7,3 ore a settimana fuori dalla classe, che al Nord diventano 9,4 e raggiungono 13,6 ore nelle superiori. Alla scuola dell’infanzia i bambini totalmente non autonomi arrivano a 9,8 ore lontano dal gruppo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
