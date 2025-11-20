Nel 202324 gli studenti con disabilità sono 359mila, secondo il rapporto Istat diffuso il 18 marzo 2025. In un anno sono aumentati di 21mila, in cinque di oltre il 26%. La crescita non trova un sistema capace di accompagnarla: lo mostra il report «Il diritto all’inclusione per gli studenti con disabilità, una sfida ancora aperta», pubblicato da Openpolis – Con i Bambini il 18 novembre 2025. Un alunno su cinque non è autonomo nelle attività essenziali e questi studenti trascorrono 7,3 ore a settimana fuori dalla classe, che al Nord diventano 9,4 e raggiungono 13,6 ore nelle superiori. Alla scuola dell’infanzia i bambini totalmente non autonomi arrivano a 9,8 ore lontano dal gruppo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Inclusione scolastica: aumentano gli studenti con disabilità, ma diminuiscono i supporti