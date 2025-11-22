Auto esce di strada lungo la SR69 Feriti un ragazzo e una donna

Un'auto è uscita di strada lungo la SR69, nel comune di Laterina Pergine Valdarno. L'incidente si è verificato intorno alle 11.30 di oggi, 22 novembre. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Un ragazzo di 23 anni e una donna di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it