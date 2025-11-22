Auto esce di strada lungo la SR69 Feriti un ragazzo e una donna

Arezzonotizie.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto è uscita di strada lungo la SR69, nel comune di Laterina Pergine Valdarno. L'incidente si è verificato intorno alle 11.30 di oggi, 22 novembre. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Un ragazzo di 23 anni e una donna di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

auto esce strada lungoAuto esce di strada: ferito il conducente - Incidente lungo la strada Castiglionese, alle porte di Grosseto: auto esce di strada, ferito un uomo davanti al Ce. Riporta grossetonotizie.com

auto esce strada lungoIncidente sulla provinciale 59, auto esce fuori strada: ferita seriamente una giovane donna - Incidente ieri sera, intorno alle 22, nei pressi della rotatoria della Chiavica lungo la strada provinciale 59. Si legge su gazzettadiparma.it

auto esce strada lungoAuto esce di strada e si ribalta, ferito anziano - L'uomo è stato portato in ospedale con l'elicottero Pegaso ... Da toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Esce Strada Lungo