Incidente stradale sulla tangenziale di Foggia | auto esce fuori strada e si schianta contro il guardrail

Foggiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perde il controllo del veicolo e si schianta contro il guardrail: è successo intorno alle 8 di oggi, lunedì 8 dicembre, lungo la tangenziale di Foggia (SS 673) all'altezza dello svincolo per la ‘Bradanica’ in direzione Candela. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia locale, chiamati a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

