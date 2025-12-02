Incidente nel bosco auto finisce fuori strada e si ribalta | due feriti
Una squadra della sede centrale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia e una squadra del distaccamento di Città della Pieve sono intervenute in località boscata di Pausillo, nel comune di Paciano, a seguito di un incidente stradale che ha visto il ribaltamento di un fuoristrada. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
h Cinema Teatro Don Bosco Un Semplice Incidente; 26/29/30 NOV; Heidi ; 29/30 NOV; #chioggia #Cinema #DonBosco #veneto - facebook.com Vai su Facebook
08/11/2025 15:26: VIA BOSCO n.13 - Incidente stradale prestare attenzione Vai su X
FOTO GALLERY Auto ribaltata nel bosco, intervento dei Vigili del fuoco - Condividi jeep ribaltata Foto da: FOTO GALLERY Auto ribaltata nel bosco, intervento dei Vigili del fuoco jeep ribaltata2 Foto da: FOTO GALLERY Auto ribaltata nel bosco, intervento dei Vigili del fuoco ... Da perugiatoday.it
Perde il controllo del veicolo e finisce nel bosco - Perde il controllo del veicolo e finisce nel bosco Incidente senza feriti questa mattina sulla strada che conduce a Nante. Lo riporta laregione.ch
Perde il controllo dell'auto, 19enne finisce contro la recinzione di una casa: l'incidente ripreso dalle telecamere di sicurezza VIDEO - Incidente nella serata di domenica 30 novembre in via Emilio Bongiovanni nel Comune di Montebelluna: un'auto, una Peugeot 107, è ... Scrive ilgazzettino.it
Incidente prima dell'alba: auto esce di strada e finisce in un fossato. Ferito un ragazzo di 26 anni rimasto incastrato tra le lamiere - Incidente prima dell'alba di oggi, domenica 30 novembre, in località Ca' Morelli, nel comune di Roncade, dove un ragazzo di 26 anni è ... Secondo msn.com
Incidente sulla statale: auto finisce fuori strada e si ribalta. Un giovane ferito - Arezzo, 16 novembre 2025 – Momenti di paura si sono vissuti sulla via Aretina per un brutto incidente stradale. Segnala lanazione.it
Auto finisce in un fosso, muore 79enne - Arnaccio, nel comune di Cascina: un'auto con a bordo una coppia di coniugi è finita in un fosso pieno d'acqua. Da rainews.it