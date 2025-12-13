Incidente in scooter a Napoli | morto un uomo di 46 anni a Ponticelli

Un incidente in scooter si è verificato a Napoli, nel quartiere di Ponticelli, provocando la morte di un uomo di 46 anni. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri e, nonostante i soccorsi, il conducente ha perso la vita in ospedale. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella zona e richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale.

