Auto contro scooter incidente lungo la Volterrana Grave una ragazza trasportata in ospedale con Pegaso

Oggi, lungo la via Volterrana a San Casciano, si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. L’impatto, avvenuto dopo le 9 del mattino, ha causato il ferimento grave di una ragazza, trasportata in ospedale con un'ambulanza in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno svolgendo i rilievi necessari.

San Casciano, 16 gennaio 2026 – Un impatto violento dopo le 9 di oggi, venerdì 16 gennaio, tra uno scooter e una vettura si è verificato lungo la via Volterrana all’altezza del civico 80R. Una ragazza a bordo di uno scooter proveniva dalla frazione di Cerbaia Val di Pesa, comune di San Casciano Val di Pesa, e stava viaggiando in direzione Chiesanuova, quando, in base alle prime informazioni, dovrebbe aver invaso la corsia opposta dove stava transitando in direzione di Cerbaia un residente del comune. L’impatto violento ha catapultato fuoristrada la ragazza, precisamente in un fosso per la raccolta delle acque piovane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto contro scooter, incidente lungo la Volterrana. Grave una ragazza trasportata in ospedale con Pegaso Leggi anche: Incidente con scooter a Quartu Sant’Elena: una ragazza in ospedale Leggi anche: Incidente a Rimini, auto contro scooter: muore una ragazza di 18 anni, gravissima l’amica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Livorno, scooter investe pedone e poi finisce contro un’auto: viale Carducci, persona in codice rosso; Incidente tra auto e scooter in piazza Garibaldi: ferita una ragazza; In scooter contro un camion, non ce l'ha fatta la 19enne ferita. Al Montanari un minuto di silenzio per Lorenza; Scontro auto-scooter all'incrocio: ferita una donna. Livorno, scooter investe pedone e poi finisce contro un’auto: viale Carducci, persona in codice rosso - Intervento dei mezzi del 118 con Svs Pubblica Assistenza e Misericordia di Livorno. lanazione.it

Villasimius, incidente mortale nella notte: auto contro scooter, vittima un giovane di 19 anni. Annullati tutti gli eventi - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno messo in sicurezza i mezzi e avviato i rilievi per ricostruire la ... affaritaliani.it

Incidente a Rimini, auto contro scooter: Martina Gnoli muore a 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola - E’ morta una ragazza di 18 anni, Martina Gnoli, di Santarcangelo lungo la Marecchiese: era appena ... ilrestodelcarlino.it

Un'auto che stava uscendo dal posteggio e uno scooter si sono scontrati - facebook.com facebook

Incentivi auto scooter elettrici Firenze - La Stampa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.