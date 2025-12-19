Incidente sulla SS18 auto sbanda e si ribalta | donna in ospedale

Un grave incidente sulla SS18 a Battipaglia ha coinvolto un'auto che, improvvisamente, ha sbattuto e si è ribaltata. La donna al volante è rimasta intrappolata tra le lamiere, generando grande paura tra i testimoni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasportata in ospedale per le ferite riportate. Un episodio che ha sconvolto la comunità locale, evidenziando i rischi sulla strada.

Paura, nella tarda serata di ieri, a Battipaglia, dove un'auto si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva la Strada Statale 18 nei pressi di via Enrico Fermi Alla guida della vettura c'era una donna che è rimasta bloccata tra le lamiere. I soccorsiSul posto sono giunti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Auto sbanda e si schianta sulla Provinciale: uomo e donna in ospedale Leggi anche: Nell'incidente si ribalta con l'auto, donna trasferita in ospedale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Auto sbanda, finisce contro il guardrail e si ribalta: il conducente estratto dalle lamiere - Il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, sbandando e uscendo di strada. msn.com

Vallo della Lucania, incidente fatale sulla SS 18: auto fuori strada, morto il conducente - Un grave incidente si è verificato ieri lungo la SS 18 Tirrena Inferiore, nel tratto della vecchia arteria che collega Cuccaro Vetere a Vallo della Lucania. msn.com

Malore al volante, sbanda e l'auto si schianta contro un platano: donna di 56 anni muore sul colpo - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre, lungo la strada provinciale 42 Jesolana, nel territorio comunale di San Stino di Livenza, ... ilgazzettino.it

Calabria, brutto incidente sulla SS18: scontro tra auto e furgone, un ferito grave estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in eliambulanza - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.