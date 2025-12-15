© Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Rimini, auto contro scooter: muore una ragazza di 18 anni, gravissima l’amica

Rimini, 15 dicembre 2025 - L'asfalto delle strade riminesi si è macchiato di sangue all'alba di oggi. Alle 7.45 circa quando sulla Marecchiese, all'altezza di Sant'Ermete si sono scontrati una Dacia Sandero, condotta da una donna di 79 anni, e uno scooter Honda Sh con a bordo due ragazzine neo maggiorenni. Un impatto avvenuto mentre entrambi i veicoli stavano viaggiando in direzione Rimini, anche se la dinamica è tuttora al vaglio degli investigatori intervenuti. Secondo i primissimi riscontri, l'auto forse avrebbe compiuto una svolta a sinistra in una traversa quando, in quel momento, lo scooter si apprestava a compiere un sorpasso. Ilrestodelcarlino.it

