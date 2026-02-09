Incendio vicino al Bosco Scorace | arrestato dipendente regionale

Un incendio si è sviluppato vicino al Bosco Scorace, in provincia di Trapani. I carabinieri hanno arrestato un dipendente regionale con l’accusa di aver dato fuoco all’area boschiva. L’uomo lavora in una struttura della Regione Siciliana e ora è in manette. Le fiamme hanno minacciato le zone circostanti, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le responsabilità.

L'accusa e l'area colpita. Un dipendente di una struttura dipartimentale della Regione Siciliana è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Trapani con l'accusa di incendio boschivo. L'uomo sarebbe responsabile del rogo che, il 20 agosto 2025, ha devastato circa 83 ettari di terreno, tra aree incolte e coltivate, a ridosso del Bosco Scorace, nel territorio del comune di Buseto Palizzolo. La misura cautelare. Nei confronti dell'indagato è stata eseguita un'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Trapani su richiesta della Procura di Trapani. Il provvedimento dispone gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, ipotizzando il reato di incendio boschivo.

