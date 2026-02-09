Arrestato un dipendente della Regione Siciliana per il rogo distrusse 83 ettari di bosco nel Trapanese

Un dipendente regionale è stato arrestato dai carabinieri di Trapani con l’accusa di aver dato fuoco a un’area di 83 ettari nel Trapanese. L’incendio, scoppiato il 20 agosto 2025, ha devastato boschi e terreni coltivati vicino al Bosco Scorace. Le indagini hanno portato all’arresto di una persona che lavora nella stessa struttura pubblica. Ora si cerca di capire se ci siano altre responsabilità e come si possa prevenire un episodio simile in futuro.

Un dipendente di una struttura dipartimentale della Regione Siciliana è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Trapani con l'accusa di avere appiccato l'incendio che, il 20 agosto del 2025, ha interessato un'area di 83 ettari di terreno, in parte incolta, in parte coltivata, occupata da vegetazione di diverso tipo, in zona immediatamente a ridosso del Bosco Scorace, in territorio del comune di Buseto Palizzolo. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza cautelare, emessa dal Gip di Trapani su richiesta della locale Procura, che ipotizza il reato di incendio boschivo e dispone gli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico.

