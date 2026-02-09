Incendio distrugge la pizzeria Benvenuti al Sud
Le fiamme sono divampate a notte fonda e inesorabilmente hanno divorato tutto quello che c'era intorno: tavoli, sedie, suppellettili del noto locale al civico 144 di Corso Secondigliano, “Benvenuti al Sud". Grande la paura per gli abitanti delle palazzine limitrofe. Fortunatamente i rilievi dei tecnici sembrano scongiurare qualsiasi conseguenza di carattere strutturale. L'incendio era ancora in corso in mattinata. In molti hanno ipotizzato la probabilità di un incendio doloso, anche perché di recente, nella zona, c'è grande effervescenza malavitosa e non sono mancati incendi nella zona.🔗 Leggi su Napolitoday.it
