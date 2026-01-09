Cortenova | fuoriuscita di sostanze chimiche feriti due operai
Nella mattina di oggi, a Cortenova, in Valsassina, si è verificata una fuoriuscita di sostanze chimiche presso un impianto di via Modigliani. L’incidente ha causato il ferimento di due operai. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza. La vicenda è ancora in fase di approfondimento, mentre si stanno valutando le cause e gli eventuali interventi necessari.
Grande spavento in Valsassina per un infortunio sul lavoro. È accaduto questa mattina poco dopo le 7 a Cortenova, in un impianto di via Modigliani.Da quanto appreso finora, un incidente avrebbe provocato la fuoriuscita di sostanze chimiche da un macchinario: due operai sono rimasti ustionati in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Dramma aereo: le sostanze chimiche liberate, il sequestro e il recupero dei corpi. Due inchieste, gli scenari
Leggi anche: Fuga di sostanze chimiche tra Cerano e Trecate
Cortenova: fuoriuscita di sostanze chimiche, feriti due operai - Infortunio sul lavoro questa mattina in uno stabilimento di via Modigliani: sul posto soccorritori, vigili del fuoco e forze dell'ordine ... leccotoday.it
Cortenova, incidente sul lavoro: feriti due operai In base alle prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, un problema ad una valvola avrebbe provocato la fuoriuscita di una sostanza corrosiva. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Valsassina #Co - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.