Cortenova | fuoriuscita di sostanze chimiche feriti due operai

Nella mattina di oggi, a Cortenova, in Valsassina, si è verificata una fuoriuscita di sostanze chimiche presso un impianto di via Modigliani. L’incidente ha causato il ferimento di due operai. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza. La vicenda è ancora in fase di approfondimento, mentre si stanno valutando le cause e gli eventuali interventi necessari.

Cortenova, incidente sul lavoro: feriti due operai In base alle prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, un problema ad una valvola avrebbe provocato la fuoriuscita di una sostanza corrosiva.

