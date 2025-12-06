Incendio in via Borgo San Pietro a Bologna | attimi di paura vicino alla chiesa

Bologna, 6 dicembre 2025 – Attimi di paura nella chiesa di via del Borgo di San Pietro, quando le fiamme alte hanno coinvolto la siepe che lateralmente fiancheggia la parrocchia sul lato destro, mettendo in allarme i residenti della zona. Sul posto, sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incendio, anche se il sospetto è che sia doloso. Non ci sono feriti e non si sono verificati danni alla struttura o alle macchine in sosta. In via del Borgo di San Pietro, presente anche una volante della Questura. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in via Borgo San Pietro a Bologna: attimi di paura vicino alla chiesa

