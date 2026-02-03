Vuole appiccare un incendio a San Pietro con accendini e liquido infiammabile | aveva dato fuoco a due chiese

Un uomo ha tentato di incendiare Piazza San Pietro armato di accendini e liquido infiammabile. Aveva già dato fuoco a due chiese in passato. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti turisti e fedeli, che hanno assistito preoccupati alla scena. La polizia ha bloccato l’uomo e ha evitato che il rogo si estendesse. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha scosso l’intera zona.

Attimi di terrore in Vaticano dove un uomo ha provato a entrare a piazza San Pietro armato di accendini e liquido infiammabile: aveva già dato fuoco a 2 chiese.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su San Pietro Chiese A fuoco un autovelox sulla Cassino - Formia. Avvolto da uno straccio imbevuto da liquido infiammabile (foto e video) Un autovelox lungo la Cassino-Formia è stato dato alle fiamme in un incendio di probabile origine dolosa. Clochard soccorso con ustioni sul 10% del corpo: “Uno sconosciuto mi ha gettato addosso liquido infiammabile” Un uomo è stato soccorso a Milano, in via Lazzaro Palazzi a Porta Venezia, con ustioni sul 10% del corpo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su San Pietro Chiese Argomenti discussi: FOTO | Incendio nel Palermitano, fiamme in una palazzina di tre piani: vigili del fuoco salvano uomo; Rimini, ruba una moto e poi le dà fuoco rischiando di appiccare un incendio in una zona condominiale: arrestato dalla Polizia; Ruba moto e le dà fuoco: arrestato; Tenta di dare fuoco a tre auto nel parcheggio della stazione, fermato e denunciato. Piazza San Pietro, tenta di appiccare un incendio: piromane fermato con accendini e materiale infiammabileL'uomo è stato fermato mentre si dirigeva verso i varchi di controllo per l'accesso alla basilica Incendio sventato in piazza San Pietro, dove il 2 febbraio un uomo è stato fermato dopo essere stato t ... roma.corriere.it Spara e appicca un incendio davanti al parlamento di Belgrado: arrestato. Vucic: Atto terroristicoNella giornata di ieri, un uomo di circa trent’anni ha aperto il fuoco e dato fuoco a una tenda all’esterno del Parlamento di Belgrado, in Serbia. Da mesi, nel parco di fronte all’edificio, ... blitzquotidiano.it Cronaca. Vaticano, arrestato un uomo ai varchi di San Pietro: “Sventato un incendio” - facebook.com facebook Vista della Basilica di San Pietro la mattina della morte di Papa Francesco, dal Ponte Sant'Angelo. Ho deciso di non proseguire oltre, dato che la folla stava diventando enorme... #Roma 21 aprile 2025 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.