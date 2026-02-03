Vuole appiccare un incendio a San Pietro con accendini e liquido infiammabile | aveva dato fuoco a due chiese

Da fanpage.it 3 feb 2026

Un uomo ha tentato di incendiare Piazza San Pietro armato di accendini e liquido infiammabile. Aveva già dato fuoco a due chiese in passato. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti turisti e fedeli, che hanno assistito preoccupati alla scena. La polizia ha bloccato l’uomo e ha evitato che il rogo si estendesse. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha scosso l’intera zona.

Attimi di terrore in Vaticano dove un uomo ha provato a entrare a piazza San Pietro armato di accendini e liquido infiammabile: aveva già dato fuoco a 2 chiese.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

