Incendio a Secondigliano pizzeria distrutta e appartamenti inagibili | 21 sfollati accolti dal Comune

Un incendio si è scatenato nella notte a Secondigliano, distruggendo la pizzeria “Benvenuti al Sud”. Le fiamme hanno danneggiato anche alcuni appartamenti vicini, rendendoli inagibili. Ventuno persone sono state costrette a lasciare le loro case e ora trovano riparo presso il Comune. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa del rogo resta ancora da chiarire.

Paura nella notte nel quartiere di Secondigliano, dove un grave incendio è divampato all'interno della pizzeria "Benvenuti al Sud", causando ingenti danni a strutture e attività adiacenti. Oltre al locale andato in gran parte distrutto, il rogo ha provocato danni anche a un negozio di gommista situato accanto alla pizzeria, interessato dal fumo e dalle alte temperature. A seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, due appartamenti confinanti con l'attività commerciale sono stati dichiarati inagibili a causa dei danni strutturali. L'area resta tuttora sotto stretta osservazione per le condizioni ambientali: l'aria è ancora fortemente satura di fumi, rendendo difficile la respirazione.

