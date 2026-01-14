Emergenza topi in città | il Comune aumenta le misure contro la proliferazione dei ratti

Il crescente numero di segnalazioni riguardanti la presenza di topi in diverse aree della città ha spinto il Comune a intervenire. Sono stati adottati nuovi dispositivi anti-ratto e installate reti metalliche per contenere la diffusione dei roditori, in particolare nelle zone più colpite. Questi interventi mirano a ridurre il problema e garantire una migliore vivibilità per i cittadini, attraverso misure preventive e controlli mirati.

