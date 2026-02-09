In Sicilia, le piogge continuano a peggiorare la situazione dopo il maltempo. A Niscemi, le abbondanti precipitazioni fanno cedere l’argilla e aggravano i danni alle case già compromesse. La gente si sveglia con l’acqua che entra nelle strade e con il timore che la situazione possa peggiorare ancora.

Piove. Piove sulla Sicilia devastata dal maltempo. Piove su Niscemi che scivola sempre più giù, sull’argilla che cede e sulle case che si incrinano. Piove sui cantieri del Pnrr, eternamente aperti e mai conclusi, sulle transenne che proteggono il nulla. Piove sulle «tamerici salmastre ed arse», certo, ma anche sui fichi d’India e sui mandorli appena fioriti, sui campi assetati da anni e ora improvvisamente sommersi. Piove, in Sicilia, dannatamente, ostinatamente, ininterrottamente. Da settimane, ormai, piove. E mentre l’acqua cade dal cielo con una furia che non ricordavamo, l’isola resta assetata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In Sicilia piove sul disastro idrico

Approfondimenti su Sicilia Disastro

Aica riprende il ruolo di coordinatore nel servizio idrico in Sicilia, rilanciando il tavolo tecnico permanente dei gestori.

Secondo la Corte dei Conti, il sistema idrico della Sicilia si è deteriorato negli ultimi 25 anni.

In Sicilia il ciclone Harry distrugge un ristorante

Ultime notizie su Sicilia Disastro

A Trapani piove e all'angolo tra via XXX Gennaio e via Cavour, alle spalle delle Poste, l'acqua della fognatura esce in strada allagando di melma il piazzale #TP24 #news #sicilia #allagamenti facebook