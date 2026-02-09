In Portogallo, il candidato socialista Antonio José Seguro ha vinto il ballottaggio contro l’estrema destra di André Ventura. La vittoria conferma che il sistema democratico di Lisbona resiste e continua a funzionare, senza grandi sorprese.

Non erano attese sorprese e non ce ne sono state: il socialista Antonio José Seguro è il nuovo presidente del Portogallo, ha sconfitto il candidato dell’estrema destra di Chega, André Ventura, al ballottaggio e ha consolidato una democrazia dell’alternanza che a Lisbona, tutto sommato, regge. Ventura ha ottenuto il 67% dei voti contro il 33% dello sfidante dopo che ai socialisti Seguro, già deputato e europarlamentare, vicino all’ex presidente Mario Soares e all’ex primo ministro lusitano e attuale segretario generale dell’Onu Antonio Guterres (di cui è stato membro dello staff di governo dal 2001 al 2002), ha anche guidato dal 2011 al 2014 la sua formazione, prima di lasciare il timone al futuro capo del governo Antonio Costa, oggi presidente del Consiglio Europeo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - In Portogallo regge il campo moderato: Seguro batte Ventura

