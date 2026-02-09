Elezioni presidenziali in Portogallo il socialista Seguro batte Ventura dell' estrema destra

Antonio José Seguro ha vinto le elezioni presidenziali in Portogallo, battendo al ballottaggio l’avversario di estrema destra, André Ventura. I risultati ufficiali confermano la vittoria del candidato socialista, che ora si prepara a ricoprire il nuovo incarico. La campagna elettorale si è concentrata molto sui temi sociali e sulla stabilità del paese, e alla fine il voto ha premiato Seguro. La sfida tra i due candidati si è giocata fino all’ultimo, con il risultato che cambia gli equilibri politici in Portogallo.

Antonio José Seguro, esponente del Partito Socialista, ha vinto le elezioni presidenziali in Portogallo che si sono tenute domenica 8 febbraio. Con il 66,8% dei voti il nuovo presidente della Repubblica portoghese ha battuto al ballottaggio André Ventura, leader del partito di estrema destra Chega, che si è fermato al 33,1%. Per Ventura si tratta comunque di un risultato notevole, che conferma la crescita del suo partito, fondato nel 2019 e attualmente il più grande partito dell'opposizione in Parlamento.

