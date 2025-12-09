Palazzo di Giustizia di Napoli | il 9 dicembre verrà inaugurato uno spazio ascolto per le vittime di reati

Il 9 dicembre 2025 alle ore 10.30, il Palazzo di Giustizia di Napoli “Alessandro Criscuolo” ospiterà l’inaugurazione di uno spazio ascolto dedicato alle vittime di reati. Un’iniziativa volta a offrire supporto e assistenza a chi ha subito ingiustizie, rafforzando il sistema di tutela e ascolto nel territorio napoletano.

Si terrà il 9 dicembre 2025 alle ore 10.30, presso il Palazzo di Giustizia di Napoli "Alessandro Criscuolo", l'inaugurazione dello spazio d'ascolto per le vittime di reati. L'iniziativa – che nasce dall'intesa tra la Corte d'Appello di Napoli, la Procura Generale presso la Corte d'Appello, la Fondazione Polis della Regione Campania e la Cooperativa E.V.A. con il contributo scientifico offerto dall'Università Suor Orsola Benincasa, è rivolta a persone vulnerabili o esposte a rischio di danno: ad esempio vittime di violenze reiterate nelle relazioni, vittime di violenza di genere o persone che abbiano subito altre forme di reato.

