Si chiama “ DesTEENazione ”, ed è il nuovo centro multifunzionale del Comune dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni, inaugurato ieri mattina a Madonna Alta, nell’ambito del progetto triennale nazionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il nuovo spazio integra in un unico luogo servizi educativi, formativi e sociali grazie alla collaborazione strutturata tra amministrazioni locali, scuole, servizi sociosanitari e associazionismo territoriale e nasce all’interno dell’ex palazzina dell’Ufficio di Cittadinanza Berioli, completamente rigenerata in un ambiente accogliente, sicuro e attrezzato, dove ragazze e ragazzi possano trovare ascolto, opportunità educative, occasioni di socialità e sostegno nelle proprie fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novità Polo multifunzionale per ragazzi: "Spazio di ascolto, confronto e crescita"