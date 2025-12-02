Più libri più liberi scatta la polemica su presunto editore fascista | da Barbero a Zerocalcare chi ne chiede l’esclusione

Il presidente dell'Aie ha sostenuto che spetta solamente alla Magistratura il compito di vigilare e verificare sulla liceità delle azioni e sulla opportunità della presenza di quei testi in un Paese come il nostro, in cui esiste il divieto di apologia del fascismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Più libri più liberi, scatta la polemica su presunto editore fascista: da Barbero a Zerocalcare, chi ne chiede l’esclusione

Leggi anche questi approfondimenti

La Fondazione Benetton partecipa a Più libri più liberi 2025 - facebook.com Vai su Facebook

LETTURE/ “Più libri più liberi” (forse), tra diritti e amichettismo un’altra occasione mancata - La stessa impressione l’ha data la fiera Più libri più liberi, che domenica ha chiuso i battenti a Roma dopo quattro giorni che hanno visto l’avvicendarsi di 1. Riporta ilsussidiario.net

Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre - Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell ... Come scrive ilmessaggero.it

La storia della biblioteca dei libri liberi, nel borgo c'è un sogno diventato realtà - Nata dalla passione per la lettura di Marisa Raggi: a Portico di Romagna un posto magico che regala nuova vita ai volumi usati o destinati al macero. Secondo ilrestodelcarlino.it

Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Da romatoday.it

«Più Libri più liberi», al via la fiera con dedica a Giulia Cecchettin - Si è aperta nel ricordo di Giulia Cecchettin la fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi, con oltre 600 appuntamenti e più di 400 persone impegnate a far girare tutta la macchina alla ... Si legge su roma.corriere.it

Più Libri più Liberi, perché molti artisti non parteciperanno più alla kermesse - Più Libri Più Liberi si è trovata al centro di una tempesta mediatica dai contorni sempre più divisivi. Lo riporta dilei.it