In cerca dell’occidente perduto

Le nazioni occidentali stanno affrontando un cambiamento profondo. Ayaan Hirsi Ali scrive sulla Bild che il continente si trova in una fase di trasformazione difficile. Le idee e le politiche tradizionali vengono messe in discussione, e molti si chiedono cosa riserverà il futuro. La situazione richiede attenzione e riflessione, mentre si cerca di capire come affrontare le nuove sfide.

Le nazioni occidentali si trovano in una fase di profondo cambiamento" scrive sulla Bild Ayaan Hirsi Ali. "Il cristianesimo, la fede che un tempo la maggior parte degli occidentali praticava, è stato in larga misura respinto; al suo seguito, il panorama spirituale si è rapidamente riempito di pseudoreligioni e di una crescente epidemia di disperazione. Potenze ostili come la Cina e la Russia sfruttano questa debolezza e si sono alleate in diversi ambiti, dalla vendita di armi e dalle esercitazioni militari fino alla cooperazione tecnologica. Hanno messo da parte le loro differenze storiche per concentrarsi sul loro nemico comune: gli Stati Uniti.

