L’obbedienza è il valore perduto dell’Occidente Ippolito spiega perché

L’obbedienza torna a essere al centro del dibattito dopo che Ippolito ha spiegato perché rappresenta un valore fondamentale della civiltà cristiana europea. In un’epoca in cui si tende a scacciare questa parola, l’esperto sottolinea che obbedire non significa perdere il proprio giudizio, ma rispettare un ordine che ha radici profonde nella nostra storia. La discussione si riaccende, e molti si interrogano sul ruolo di questa virtù nel mondo moderno.

L’obbedienza, oggi parola quasi impronunciabile, non è una sottomissione passiva o una rinuncia all’intelligenza, ma una virtù fondante della civiltà cristiana europea. Essa scaturisce dal riconoscimento di un ordine e di una verità superiori all’individuo, un assetto della realtà che non abbiamo creato e che non possiamo alterare a nostro piacimento. È l’atto libero e ragionevole di chi comprende che la vera libertà non consiste nel fare ciò che si vuole, ma nell’aderire a ciò che è vero e giusto. La crisi contemporanea dell’Occidente, che si manifesta in ogni ambito della vita sociale, politica e spirituale, è radicata proprio nella perdita di questa virtù. 🔗 Leggi su Formiche.net

Le recenti proteste in Iran, animate dal motto “Donna, Vita, Libertà”, segnano un punto di svolta nel contesto nazionale.

L’aumento della produzione dei missili Patriot rappresenta un passo importante per rafforzare la capacità di difesa degli Stati occidentali.

