In bici a -30 gradi nella steppa mongola | Armando Costantino resiste all’inverno più estremo del mondo

In sella alla sua bici, Armando Costantino ha affrontato il freddo più estremo del mondo, nella steppa mongola a -30 gradi. Quando ha annunciato il suo arrivo in Kazakistan a fine novembre, aveva già previsto che sarebbe stata una sfida soprattutto mentale. La sua avventura continua tra temperature che congelano ogni respiro e paesaggi che sembrano infiniti.

Il ticinese di Lugano pedala nel gelo estremo della Mongolia: tenda, neve e -30 gradi al 375° giorno del giro del mondo in bici Quando a fine novembre aveva annunciato l'ingresso in Kazakistan, parlava di freddo in arrivo, di steppa infinita e di una prova che sarebbe stata soprattutto mentale. Oggi, a più di due mesi di distanza, Armando Costantino è arrivato dove pochi ciclisti osano spingersi in pieno inverno: Ulan Bator, nel cuore della Mongolia, dopo giorni durissimi passati in tenda con temperature fino a -30 gradi. Il giovane ticinese di Lugano è al 375° giorno del suo giro del mondo in bicicletta, una traversata estrema iniziata il 25 gennaio 2025 dal Ticino, puntando subito verso nord, in direzione di Capo Nord, nel periodo più rigido dell'anno.

Nella mattinata di ieri, le temperature nella nostra provincia hanno raggiunto valori estremi, con minime di -12°C in alcune località.

