Risveglio nella morsa del gelo La colonnina scende a -12 gradi Più accessi in ospedale per cadute

Nella mattinata di ieri, le temperature nella nostra provincia hanno raggiunto valori estremi, con minime di -12°C in alcune località. Il freddo intenso ha causato un aumento degli accessi in pronto soccorso, principalmente per cadute e incidenti legati alle condizioni di ghiaccio. Questa situazione evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle condizioni climatiche e adottare misure di sicurezza adeguate nelle ore più fredde.

Minime letteralmente da brivido ieri mattina su buona parte della nostra provincia, con la colonnina di mercurio che alle prime luci dell'alba, in un paio di località, è scesa addirittura fino a meno 12 gradi sotto lo zero. E si è registrato anche un aumento degli accessi al Pronto soccorso ortopedico, perché il terreno ghiacciato ha fatto cadere tanti a terra. "In effetti – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli – la concomitanza di cieli completamente sgombri da nubi, assenza di vento e soprattutto terreni ancora imbiancati a seguito delle nevicate del giorno dell'Epifania ha fatto sì che le temperature minime raggiungessero valori molto bassi.

